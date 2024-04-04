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В ВМС рассказали, как Россия пытается защитить флот от атак морских дронов

Анастасия ПроцЧетверг, 4 апреля 2024, 11:26
В ВМС рассказали, как Россия пытается защитить флот от атак морских дронов
Иллюстрационное фото: Getty Images

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне пытаются защитить свой флот от атак украинских морских дронов, спрятав корабли в бухте, вход в которую перегорожен затопленными баржами.

Источник: Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Эта практика не нова, то же самое они делали вокруг так называемого Крымского моста. На баржи они вешают боновые заграждения. Все это используется в качестве неких элементов защитных сооружений".

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Детали: Также Плетенчук напомнил, что тактику затопления чего-то Россия использовала и 10 лет назад, когда захватывала Крым. Тогда россияне топили собственные корабли, чтобы заблокировать украинские в бухте.

"Как мы видим, сейчас они фактически закрылись в пункте базирования Новороссийска, закрыли вход в гавань, поставили заграждения и просто сидят."

Темы: ЧФ Россиикорабли
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