Зеленский: Российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российских захватчиков по Харькову ночью 4 апреля и отметил, что РФ ответит за свои террористические действия.

Источник: Зеленский в соцсети Х

Прямая речь Зеленского: "Удар по Харькову, обычный жилой дом. С тремя шахедами. Подлое и циничное нападение, когда спасатели прибыли на место удара, террористы атаковали снова".

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Детали: По его словам, из-за нападения погибли 4 человека. Среди них были и спасатели: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Также погибла мирная жительница Зоя Бондюкова.

Также более 10 человек получили ранения, им всем оказывается необходимая помощь.

Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших и подчеркнул, что "российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа".

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"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы усилить защиту наших городов и сел и защитить наших граждан. Укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины непосредственно означает спасение жизней", - отметил президент.

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