Зеленский: Российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове
Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российских захватчиков по Харькову ночью 4 апреля и отметил, что РФ ответит за свои террористические действия.
Источник: Зеленский в соцсети Х
Прямая речь Зеленского: "Удар по Харькову, обычный жилой дом. С тремя шахедами. Подлое и циничное нападение, когда спасатели прибыли на место удара, террористы атаковали снова".
Детали: По его словам, из-за нападения погибли 4 человека. Среди них были и спасатели: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Также погибла мирная жительница Зоя Бондюкова.
Также более 10 человек получили ранения, им всем оказывается необходимая помощь.
Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших и подчеркнул, что "российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа".
"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы усилить защиту наших городов и сел и защитить наших граждан. Укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины непосредственно означает спасение жизней", - отметил президент.
Предыстория:
- Оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову − убили 4 человека и ранили еще по меньшей мере 12. В Харькове зафиксировали 4 попадания "Шахедов" в объекты гражданской инфраструктуры, одного мужчину удалось спасти из-под завалов.
- В результате российской атаки "Шахедами" по Харькову ночью 4 апреля погибли Владислав Логинов, Сергей Байдалинов, Владимир Матюшенко, им было 52, 32 и 41 год.
- Ночью 4 апреля Россия применила против Украины 20 дронов-камикадзе "Шахед", 11 из них удалось уничтожить.