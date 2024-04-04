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Из-за близкого расстояния Харькова до границы с РФ не удалось сбить все "Шахеды" – Евлаш

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 апреля 2024, 12:30
Из-за близкого расстояния Харькова до границы с РФ не удалось сбить все Шахеды – Евлаш
Илья Евлаш. скриншот

Силам обороны не удалось уничтожить все "Шахеды", которые враг направил по Харьковской области в ночь на 4 апреля, из-за близкого расстояния от границы с Россией.

Источник: начальник службы связей с общественностью Воздушных сил Илья Евлаш в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сегодня около часа ночи была зафиксирована большая группа "Шахедов" - около 10 ударных БПЛА с территории России залетели на Харьковщину и направились непосредственно к самому городу.

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Несколько позже, с территории Николаевщины также была зафиксирована другая группу "Шахедов", которая через ряд областей направлялась в Харьковскую область. К сожалению, из-за близкого расстояния от границы с Российской Федерацией именно первой группы, которая была одной из самых массовых этой ночью, не удалось сбить все.

Мы видим эту циничную тактику врага, который продолжает атаковать из разного вида вооружения, в том числе КАБами, беспилотниками, чтобы давить на мирное население.

Ничем иным, как морально-психологическим давлением, это не может быть, поскольку такие атаки не несут абсолютно никакой (военной) цели, это атаки по гражданской инфраструктуре и мирным жителям".

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Детали: Офицер добавил, что Украине нужно больше систем ПВО, которые могут успешно бороться с дронами-камикадзе, например немецкие установки Gepard.

Что предшествовало: Ночью 4 апреля Россия применила против Украины 20 дронов-камикадзе "Шахед", 11 из них удалось уничтожить.

В Харькове зафиксировали 4 попадания "Шахедов" в объекты гражданской инфраструктуры: 4 человека погибли, 12 ранены, одного мужчину удалось спасти из-под завалов.

Темы: ШахедХарьковская областьВоздушные силы ВСУ
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