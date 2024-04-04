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Макрон убежден, что Россия будет атаковать Олимпийские игры в Париже

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 4 апреля 2024, 14:57
Макрон убежден, что Россия будет атаковать Олимпийские игры в Париже
президент Франции Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

4 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не сомневается в том, что Россия будет пытаться атаковать Олимпийские игры в Париже этим летом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Макрона спросили, считает ли он, что Россия будет пытаться атаковать Олимпиаду.

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"У меня нет никаких сомнений, в том числе с точки зрения информации", – сказал он.

Комментарии Макрона, сделанные на мероприятии в Париже по случаю открытия нового олимпийского водного центра, стали наиболее откровенным на сегодняшний день признанием иностранных угроз для безопасности или беспрепятственного проведения игр.

Игры будут проходить на сложном глобальном фоне: война России в Украине и конфликт Израиля с ХАМАС в Газе осложняют усилия по обеспечению безопасности Олимпиады.

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В последние месяцы Макрон занял более жесткую позицию в отношении России, пообещав, что Москва должна быть побеждена, и не исключил, что европейские войска могут однажды отправиться в Украину, хотя он четко дал понять, что Франция не намерена разжигать военные действия против России.

Его правительство также заняло более жесткую позицию в отношении вероятных российских дезинформационных усилий по всей Европе.

Как сообщалось, прокремлевский аппарат дезинформации в последнее время нацелился на Францию, распространяя ложь и женоненавистнические нарративы после заявлений французского президента Эмманюэля Макрона о возможности появления западных войск в Украине.

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Темы: ФранцияРосcияОлимпиада
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