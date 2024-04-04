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"Инвестиции под 360%": на Днепропетровщине мошенники завладели 28 миллионами

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 апреля 2024, 15:05
Инвестиции под 360%: на Днепропетровщине мошенники завладели 28 миллионами
фото прокуратуры

В Днепре разоблачили преступную организацию во главе с "криминальным авторитетом", которая обманула граждан на 28 млн гривен на схеме с инвестициями в агробизнес.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Офис генпрокурора

Дословно ДСР НПУ: "Схема заработка заключалась в предложении гражданам инвестировать деньги в агробизнес и получать до 360% годовых. Работали аферисты под руководством криминального авторитета. Среди фигурантов - руководитель общества, бывший руководитель отделения банка и двое местных жителей".

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Детали: По данным следствия, местный "криминальный авторитет" создал преступную организацию. Также он привлек бывшего руководителя отделения банка, директора предприятия и двух знакомых.

 
фото прокуратуры

Путем обмана и злоупотребления доверием подозреваемые предлагали потерпевшим инвестировать свои средства под большие проценты в производство сельскохозяйственной техники аграрным предприятием.

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Бывший работник банковского учреждения предоставил клиентскую базу, руководитель общества, в которое собственно и инвестировали граждане, выступал гарантом, другие участники - коммуницировали с клиентами, брали у них деньги и предоставляли расписки. Полученные средства фигуранты передавали лидеру преступной организации - криминальному авторитету.

В дальнейшем участники организации не выполняли обязательства по выплате процентов и не возвращали полученные средства инвесторам. В течение четырех лет подозреваемые завладели не менее 28 млн грн.

 
фото полиции

Оперативники, следователи при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора и четырех участников преступной организации.

В ходе спецоперации правоохранители провели 16 санкционированных обысков по местам жительства, в офисных помещениях и автомобилях фигурантов на территории Днепропетровской и Кировоградской областей.

Была изъята документация, оружие, патроны, элитные автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника, черновые записи, печати, денежные средства в разной валюте. Стоимость изъятого - более 20 млн грн.

Сейчас подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Решается вопрос о наложении ареста на их имущество.

Темы: мошенничествоДнепропетровская областьполиция
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