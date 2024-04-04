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На Ставке Сырский доложил Зеленскому, как удалось остановить продвижение оккупантов

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 апреля 2024, 16:12
На Ставке Сырский доложил Зеленскому, как удалось остановить продвижение оккупантов
Сырский и Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский 4 апреля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривались насущные вопросы.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Ставка. Основные вопросы - фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона".

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Детали: Зеленский уточняет, что заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на основных направлениях. Речь шла о результатах стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов.

Президенту доложили и данные разведок о дальнейших планах врага и действиях Сил обороны в ответ.

На Ставке был отчет министра обороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭБ и о подготовке новых соглашений.

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Зеленский говорит, что поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе.

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич доложил о борьбе с инструментами российского воздушного террора: результаты использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО.

Указано, что глава государства также отдал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию украинских тактик.

Темы: ставкаЗеленскийСырскийвойна
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