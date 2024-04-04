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На левобережье Днепра россияне атаковали 5 раз – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 4 апреля 2024, 19:51
На левобережье Днепра россияне атаковали 5 раз – Генштаб
Иллюстративное фото - 38 отдельная бригада морской пехоты, Владимир Болестев

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 57 боевых столкновений, в общем, враг нанес 2 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 4 апреля

Детали: На Купянском направлении враг наступальных (штурмовых) действий не вел.

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На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки противника в районе населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены более 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Большая Новоселка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении в течение суток враг, при поддержке авиации, предпринял 3 неудачные попытки атаковать позиции наших войск в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки совершено 5 атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Дословно: Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских системах, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ и 2 средствам ПВО противника.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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