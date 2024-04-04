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Из-за российского обстрела на Херсонщине 10 человек отравились дымом

Евгений КизиловЧетверг, 4 апреля 2024, 20:10
Из-за российского обстрела на Херсонщине 10 человек отравились дымом
иллюстративное фото. источник: Getty Images

В Дарьевской общине на Херсонщине из-за пожара, который возник в результате российского обстрела, отравились продуктами горения 10 человек.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

Детали: По его словам, ночью оккупанты в течение трех часов крыли огнем село Понятовка. После обстрела местные жители начали жаловаться на проблемы со зрением и дыханием.

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Всего в больницу с признаками отравления обратилось 10 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. В дальнейшем они будут проходить лечение амбулаторно.

Что предшествовало: Во вторник 2 апреля россияне обстреляли село Токаревка в Херсонской области, в результате чего погиб 79-летний мужчина.

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Темы: войнаобстрелХерсонская областьпожар
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