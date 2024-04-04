Борьба с Telegram и TikTok? Кому нужен марафон "Единые новости" / ТОК-ШОУ УП

В скором времени новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда".

Будем ли говорить Telegram угрожает ли национальной безопасности и что делает власть, чтобы преодолеть российское ИПСО в мессенджерах и соцсетях? Российская пропаганда, направленная на подрыв поддержки Украины на Западе, набирает обороты. Как и где враг распространяет дезинформацию, а главное удастся ли сохранить помощь от партнеров?

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Сегодня в гостях:

- Ярослав Юрчишин, Председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова, народный депутат, фракция "Голос"

- Виктория Сюмар, народная депутат, фракция "Европейская солидарность"

- Олег Дунда, народный депутат, фракция "Слуга народа"

- Игорь Соловей, глава Центра стратегических коммуникаций

- Виталий Ким, глава Николаевской ОВА

Начало в 21:00. Не упустите!