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Орбан пообещал способствовать скорейшему вступлению в ЕС одной из стран Европы

Мария Емец, Евгений КизиловЧетверг, 4 апреля 2024, 20:15
Орбан пообещал способствовать скорейшему вступлению в ЕС одной из стран Европы
Виктор Орбан. фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находясь с визитом в Боснии и Герцеговине, пообещал "приложить максимум усилий", чтобы поспособствовать скорейшему вступлению этой страны в Евросоюз.

Источник: Орбан в своем Twitter, комментируя поездку, сообщает "Европейская правда"

Детали: Орбан отметил, что Евросоюз нуждается во вступлении стран Западных Балкан, "если хочет дать новый импульс европейской экономике и защитить ЕС от нелегальной миграции".

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Он напомнил, что Венгрия с июля начнет полугодовое председательство в Совете ЕС и пообещал "приложить максимум усилий, чтобы поспособствовать скорейшему вступлению БиГ".

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Напомним: На мартовском саммите лидеры ЕС приняли политическое решение начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.

Как известно, для отдельных членов ЕС принципиально важно, чтобы Украина не двигалась к членству в ЕС быстрее, чем балканские государства, которые дольше находятся на этом пути.

Читайте также объяснение, почему Западные Балканы могут превратиться в основную проблему на пути Украины в ЕС.

Темы: ОрбанБоснияЕСевроинтеграция
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