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В НАТО считают, что Путин постарается оттягивать объявление мобилизации

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 4 апреля 2024, 21:46
В НАТО считают, что Путин постарается оттягивать объявление мобилизации
Российские войска. Фото - Getty Images

Оценка Североатлантического альянса заключается в том, что российский правитель Владимир Путин пока будет пытаться оттягивать объявление очередной волны мобилизации.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом журналистам на условиях анонимности заявил чиновник Альянса

Детали: По данным НАТО, которые привел чиновник, сейчас Россия может набирать примерно 30 тысяч дополнительных военных ежемесячно, необходимых для компенсации потерь и поддержания своих наступательных действий. Он также упомянул о недавно подписанном Путиным указе о призыве в армию.

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"Думаю, что Путин по состоянию на сейчас продолжает пытаться отложить любые другие широкомасштабные мобилизационные мероприятия, выходящие за рамки обычного. У него много других проблем дома, которые надо решить, и ему нужно, с точки зрения послевыборного периода, продолжать демонстрировать силу и уверенность", – оценил собеседник журналистов.

Учитывая это, добавил он, "это может означать, что обычного цикла призыва пока будет достаточно".

Чиновник НАТО предположил, что вопреки публичным обещаниям российского руководства часть призывников может попасть на фронт, но прежде всего это позволит направить часть уже имеющихся сил для войны в Украине.

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Отдельно собеседник указал, что последствия мобилизации "очень неравномерно распределены по всей России" и больше всего затрагивают отдаленные регионы и представителей меньшинств.

Ранее разведка Великобритании выразила мнение, что увеличение числа нападений на военкоматы и подобные учреждения в России может свидетельствовать о недоверии к обещанию лидера РФ Владимира Путина не проводить новую волну мобилизации.

Между тем председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр считает дополнительную мобилизацию в Украине необходимой.

Темы: НАТОПутинмобилизацияРосcия
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