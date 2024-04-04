Госсекретарь США ожидает, что саммит НАТО примет решение о долгосрочной поддержке Киева

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в рамках обсуждений о переводе поддержки Украины на долгосрочную основу Вашингтон ожидает дальнейших дискуссий о том, какой именно может быть роль НАТО в этом процессе.

Источник: он сказал на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает с места "Европейская правда"

Детали: Блинкен отметил, что в контексте поддержки Украины "важнейшим и самым неотложным" является принятие дополнительного бюджета в Конгрессе США. Но такие же обсуждения ведутся и с союзниками и партнерами Штатов в НАТО.

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"Мы также рассматриваем роль, которую НАТО может и должна со временем играть в поддержке Украины. И это постоянная дискуссия; дискуссия, которую мы будем продолжать в течение следующих недель. И я думаю, что вы увидите кое-что на саммите, когда мы соберемся в Вашингтоне в июле", – добавил он.

Госсекретарь также отметил, что на заседании Совета Украина-НАТО обсуждались пути удовлетворения насущных военных потребностей Киева – в противовоздушной обороне, артиллерии и боеприпасах.

"Поэтому я считаю, исходя из того, что я услышал сегодня, что все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых продолжает нуждаться Украина", – подытожил Блинкен.

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Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений относительно предложения фонда на 100 млрд евро.

Впоследствии Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и происходят совместно с украинской стороной.