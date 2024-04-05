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Генштаб: оккупанты за сутки потеряли 860 военных убитыми и ранеными

Станислав ПогориловПятница, 5 апреля 2024, 08:12
Генштаб: оккупанты за сутки потеряли 860 военных убитыми и ранеными
Фото: Getty Images

За минувшие сутки защитники обезвредили 860 оккупантов, общие потери российских захватчиков достигли 445 900 военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 445 900 (+860) человек,
  • танков - 7 033 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 13 459 (+73) ед,
  • артиллерийских систем - 11 221 (+50) ед,
  • РСЗО - 1029 (+3) ед,
  • средств ПВО - 747 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8 847 (+30),
  • крылатых ракет - 2059 (+0),
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 922 (+61) ед,
  • специальной техники - 1 849 (+4).

Темы: войнаУкраинаРосcия
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