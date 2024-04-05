Генштаб: оккупанты за сутки потеряли 860 военных убитыми и ранеными
Пятница, 5 апреля 2024, 08:12
За минувшие сутки защитники обезвредили 860 оккупантов, общие потери российских захватчиков достигли 445 900 военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 445 900 (+860) человек,
- танков - 7 033 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 13 459 (+73) ед,
- артиллерийских систем - 11 221 (+50) ед,
- РСЗО - 1029 (+3) ед,
- средств ПВО - 747 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8 847 (+30),
- крылатых ракет - 2059 (+0),
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 922 (+61) ед,
- специальной техники - 1 849 (+4).