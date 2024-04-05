СБУ задержала двух иностранцев, которые шпионили для ФСБ в Одессе

Служба безопасности задержала двух иностранцев-агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар по штабу сил обороны в Одесской области.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Служба безопасности сорвала новую попытку рашистов нанести огневое поражение по местам дислокации Сил обороны в Одесской области. Среди основных целей агрессора были штабы командования ВСУ на южном направлении.

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Для выполнения вражеского задания ФСБ привлекла двух своих агентов - граждан одной из стран Южного Кавказа, которые проживали в Одессе.

По указанию российской спецслужбы эти фигуранты разведывали места базирования украинских войск, чтобы зафиксировать их координаты на Google-картах.

После установления геолокаций "нужных" объектов агенты собирали максимум информации об имеющемся там личном составе, военной технике и особенностях работы".

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Детали: Таким образом они надеялись идентифицировать пункты управления и боевые подразделения ВСУ, чтобы "отчитаться" в ФСБ.

Для сбора разведданных российские агенты обходили улицы Одессы и скрыто фиксировали потенциальные "цели".

Вместе с этим они "втемную" использовали свои связи среди местных жителей для получения информации об украинских военных.

Также фигуранты создали в городе общественную организацию, которая действовала под видом оказания помощи для легализации зарубежных граждан в Украине.

При этом на самом деле в стенах ОО иностранцев пытались завербовать в собственную сеть информаторов.

В случае получения разведданных оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетно-дронных ударов по военной инфраструктуре и боевым позициям ВСУ.

После выполнения вражеского задания агенты надеялись устроиться в ФСБ.

Фигурантов задержали, когда они проводили доразведку вблизи одного из объектов. У злоумышленников изъяли телефон, который они использовали только для общения с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.