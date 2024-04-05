СБУ задержала двух иностранцев, которые шпионили для ФСБ в Одессе
Служба безопасности задержала двух иностранцев-агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар по штабу сил обороны в Одесской области.
Источник: Служба безопасности
Дословно: "Служба безопасности сорвала новую попытку рашистов нанести огневое поражение по местам дислокации Сил обороны в Одесской области. Среди основных целей агрессора были штабы командования ВСУ на южном направлении.
Для выполнения вражеского задания ФСБ привлекла двух своих агентов - граждан одной из стран Южного Кавказа, которые проживали в Одессе.
По указанию российской спецслужбы эти фигуранты разведывали места базирования украинских войск, чтобы зафиксировать их координаты на Google-картах.
После установления геолокаций "нужных" объектов агенты собирали максимум информации об имеющемся там личном составе, военной технике и особенностях работы".
Детали: Таким образом они надеялись идентифицировать пункты управления и боевые подразделения ВСУ, чтобы "отчитаться" в ФСБ.
Для сбора разведданных российские агенты обходили улицы Одессы и скрыто фиксировали потенциальные "цели".
Вместе с этим они "втемную" использовали свои связи среди местных жителей для получения информации об украинских военных.
Также фигуранты создали в городе общественную организацию, которая действовала под видом оказания помощи для легализации зарубежных граждан в Украине.
При этом на самом деле в стенах ОО иностранцев пытались завербовать в собственную сеть информаторов.
В случае получения разведданных оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетно-дронных ударов по военной инфраструктуре и боевым позициям ВСУ.
После выполнения вражеского задания агенты надеялись устроиться в ФСБ.
Фигурантов задержали, когда они проводили доразведку вблизи одного из объектов. У злоумышленников изъяли телефон, который они использовали только для общения с ФСБ.
Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.