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Более 50 нардепов имеют подозрения в криминале – ЧЕСНО

Алена МазуренкоПятница, 5 апреля 2024, 12:02
Более 50 нардепов имеют подозрения в криминале – ЧЕСНО
фото: ВРУ

По меньшей мере 54 депутата Верховной Рады IX созыва получили подозрения в уголовных преступлениях, из них 25 подозреваются в коррупционных преступлениях.

Источник: материал общественного движения ЧЕСНО "Прикосновенные нардепы: какие подозрения получили депутаты этого созыва ВРУ"

В ЧЕСНО отмечают, что точное количество и имена нардепов, которым выдвигались подозрения в уголовных правонарушениях, не известны. Главная причина – имя подозреваемого в совершении преступления лица не может обнародоваться до приговора суда.

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Дословно: "С начала работы Рады ІХ созыва только детективы НАБУ сообщили о подозрениях в совершении уголовных преступлений 54 нардепам.

И это не считая производств СБУ, Офиса генпрокурора и других правоохранительных органов. Но точное количество и имена подозреваемых нардепов не разглашаются в соответствии с требованиями законодательства".

Детали: Движение собрало из открытых источников информацию о 42 нардепах, в отношении которых есть подозрения в уголовных правонарушениях с начала работы Рады IX созыва.

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Среди них представители всех парламентских фракций и групп, кроме "Голоса". Больше всего подозрений получили депутаты от "Слуги народа" и ныне запрещенной ОПЗЖ.

 

Больше всего депутатов получили подозрения по статьям о недостоверном декларировании, государственной измене и взяточничестве.

По подсчетам ЧЕСНО, 25 нардепов имеют подозрения в различных коррупционных преступлениях. Больше всего среди них нардепов от "Слуги народа".

В частности 13 нардепов подозреваются в недостоверном декларировании. Еще по меньшей мере 6-ро подозреваются в предложении или принятии взяток, 2 - в злоупотреблении влиянием, еще 2 - в служебном подлоге.

Еще 12 нардепов IX созыва имеют подозрения в преступлениях против нацбезопасности: по статьям о госизмене, коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины. Больше всего среди них представителей запрещенной ОПЗЖ.

Среди других статей, по которым подозреваются нардепы - служебный подлог для выезда за границу, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, кнопкодавство и угрозы убийством.

По подсчетам движения, из 42 нардепов с подозрениями по меньшей мере в отношении 11 уже есть судебные приговоры. Впрочем, большинство из них избежали ответственности из-за истечения сроков давности или благодаря раскаянию.

11 парламентариев с подозрениями по состоянию на сейчас потеряли депутатские кресла. Но те из подозреваемых нардепов, кто не был лишен мандатов и не сидит в СИЗО, могут и дальше голосовать в Раде.

 

Темы: Верховная Радакриминал
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