Литва закупит около 3 тысяч FPV-дронов для ВСУ
Литва планирует закупить около 3 тысяч FPV-дронов местного производства для передачи украинским военным.
Источник: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем, "Европейская правда"
Детали: Шимоните напомнила, что на сегодня Литва предоставила Украине более 1 млрд евро помощи, половина из которой – военная.
"Мы должны и в дальнейшем помогать украинским военным на фронте, поэтому Литва отдала 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов. Мы также договорились с министром национальной обороны о том, что Литва вскоре закупит примерно за 2 млн евро около 3 тысяч литовских беспилотников FPV", – сказала премьер Литвы.
Она выразила надежду, что эти беспилотники прибудут на фронт еще в этом году.
Напомним:
- В пятницу премьер Денис Шмыгаль находится с визитом в Литве.
- Накануне он посетил Латвию. Во время визита стало известно, что Латвия готовит новый пакет военной помощи для Украины, а также передаст первые дроны в рамках "коалиции дронов" и сделает свой финансовый вклад в чешскую инициативу, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины.