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Литва закупит около 3 тысяч FPV-дронов для ВСУ

Иванна Костина, Алена МазуренкоПятница, 5 апреля 2024, 12:50
Литва закупит около 3 тысяч FPV-дронов для ВСУ
Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните, фото: ТГ Шмыгаля

Литва планирует закупить около 3 тысяч FPV-дронов местного производства для передачи украинским военным.

Источник: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем, "Европейская правда"

Детали: Шимоните напомнила, что на сегодня Литва предоставила Украине более 1 млрд евро помощи, половина из которой – военная.

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"Мы должны и в дальнейшем помогать украинским военным на фронте, поэтому Литва отдала 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов. Мы также договорились с министром национальной обороны о том, что Литва вскоре закупит примерно за 2 млн евро около 3 тысяч литовских беспилотников FPV", – сказала премьер Литвы.

Она выразила надежду, что эти беспилотники прибудут на фронт еще в этом году.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В пятницу премьер Денис Шмыгаль находится с визитом в Литве.
  • Накануне он посетил Латвию. Во время визита стало известно, что Латвия готовит новый пакет военной помощи для Украины, а также передаст первые дроны в рамках "коалиции дронов" и сделает свой финансовый вклад в чешскую инициативу, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины.

Темы: ЛитваВооруженные силыбеспилотники
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