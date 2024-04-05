Минреинтеграции предупреждает: от имени Верещук распространяют фейки о соцпомощи

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий предупреждают о распространении в социальных сетях ложной информации о социальной помощи от имени вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Источник: пресс-служба министерства

Дословно: "Недавно появилась фейковая информация, которую подают от имени вице-премьер-министра Ирины Верещук.

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Якобы Ирина Верещук сообщила о единовременном пособии в размере 5 тысяч гривен для всех украинцев, которые ни разу с начала войны не выезжали за границу.

Как это сделали: к части старого эфира добавили сообщение, которое меняет суть, - получился фейк".

Детали: Как объясняют в Минреинтеграции, мошенники использовали фразу вице-премьер-министра, которую она на самом деле сказала в другом контексте.

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Цитата "Только что завершилось заседание Кабинета министров, где мы приняли постановление о порядке таких выплат. Итак, единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен на каждого члена семьи..." касалась одноразовой денежной помощи от государства, которая выплачивалась жителям Николаевской и Херсонской областей, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС в 2023 году.

В министерстве отметили: по социальным выплатам нужно руководствоваться только официальной информацией от государственных органов.

А также - не открывать подозрительные ссылки, не предоставлять свои персональные и банковские данные.