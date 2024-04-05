Экс-министр Табачник получил медаль "Участника специальной военной операции"  

Осужденный к 15 годам тюрьмы заочно за государственную измену экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник в июле 2023 года получил медаль "Участника специальной военной операции".

Источник: "Историческая правда" со ссылкой на российские телеграм-каналы

Детали: В сообщении указано, что медаль "Участника специальной военной операции" в войне России против Украины Табачнику вручил главнокомандующий Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков.

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Также отмечается, что Дмитрий Табачник был в составе группы, которая должна была в феврале 2022 года стать "временным правительством" в Киева.

Кроме того, сообщается, что на фронтовых территориях Табачника заметили один раз, когда он приезжал к гауляйтера оккупированной части Запорожской области Балицкого, чтобы оформиться советником и получить соответствующий документ.

Напомним, что экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник в феврале 2014 года сбежал в Россию вместе с Виктором Януковичем.

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22 ноября 2023 года министру образования времен Виктора Януковича Дмитрию Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене из-за помощи гауляйтерам оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому.

В апреле 2023 года бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник хотел баллотироваться в местные "депутаты" на незаконных "выборах" на оккупированной территории Запорожской области.

21 марта 2024 года Дмитрий Табачник получил 15 лет тюремного заключения заочно.