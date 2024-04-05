В Украине испытали легкую машину для разминирования

На полигоне испытали легкую машину разминирования DOK-ING MV-4, собранную и частично локализованную в Украине.

Источник: Минэкономики

Дословно: "MV-4 прошла испытания на трех типах почв (песок, гравий, чернозем), участках с густой растительностью, а также испытания на живучесть - серию подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

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После испытаний будет проведена процедура сертификации".

Детали: Сообщается, что крупноузловую сборку машины разминирования MV-4 осуществляет украинское предприятие А3tech, которое сотрудничает с хорватской фирмой-производителем DOK-ING с 2020 года.

Доля локализации в машине, которая проходила испытания, составила 15%.

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Украинские специалисты изготовили рабочий вал и элементы рабочего органа машины. До конца года производители планируют довести уровень локализации до 25-30%.

Испытания проводились в соответствии с разработанным Минэкономики экспериментальным проектом по осуществлению обязательной сертификации механизированных средств разминирования (постановление №271).

Справочно: MV-4 - легкая роботизированная машина разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Благодаря низкому профилю и прочной конструкции устойчива к детонациям противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

MV-4 может выдержать взрыв противотанковой мины. За час машина может разминировать территорию площадью до 1500 м2.