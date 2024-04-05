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Зеленский посетил оборонные сооружения в Черниговской области

Татьяна ОлейникПятница, 5 апреля 2024, 18:30
Зеленский посетил оборонные сооружения в Черниговской области
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в Черниговской области посетил строительство фортификационных сооружений.

Источник: сайт Офиса президента, обращение Зеленского

Детали: Глава государства осмотрел железобетонные конструкции, траншеи, блиндажи, места для ведения огня, окопы для БТР, противотанковый ров.

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Также Зеленскому сообщили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. По словам начальника Черниговской ОВВ Вячеслава Чауса, в области наращивается капитальная фортификация. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создали сплошную полосу невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленную сеть опорных пунктов.

 
фото - оп

Прямая речь Зеленского: "Черниговщина работает согласно графику. Заслушал доклады военного и управления безопасности области – вопросы обороны, уничтожения российских ВРГ, противодействия обстрелам. Во всех приграничных районах проблематика одинакова. Постоянные российские издевательства – обстрелы, террор.

На 15 тысяч жителей приграничных общин Черниговщины, терпящих постоянные такие удары из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год. Не жалеют. Буквально каждый человек пытается достать – хотят уничтожить всю жизнь здесь".

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Темы: ЗеленскийЧерниговская областьстроительство
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