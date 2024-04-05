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Между Макроном и Шольцом вспыхнул спор из-за идеи западных войск в Украине

Мария Емец, Евгений КизиловПятница, 5 апреля 2024, 19:29
Между Макроном и Шольцом вспыхнул спор из-за идеи западных войск в Украине
Макрон и Шольц. Фото: Getty Images

На встрече европейских лидеров канцлер Германии Ольф Шольц эмоционально отреагировал, когда услышал от президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки иностранных войск в Украину. Макрон ему жестко ответил.

Источник: статья "ЕвроПравды" Франция ведет войска в "коалицию решительных"

Детали: Эмманюэль Макрон впервые озвучил свои соображения о возможности присутствия военных западных партнеров в Украине в будущем на закрытой встрече в Париже в конце февраля, где он собрал около 20 союзников для обсуждения поддержки Украины.

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По информации от источников, знакомых с ходом встречи, дискуссия лидеров проходила на повышенных тонах.

Как говорят, самой эмоциональной была реакция Олафа Шольца, для которого (как и для большинства участников) такое предложение стало абсолютной неожиданностью. Шольц якобы возмутился и обвинил Макрона в том, что тот "пытается втянуть всех в Третью мировую" и заявил, что разговор надо прекращать, потому что он против, а значит консенсуса нет.

Макрон, очевидно, был готов к такому и жестко ответил Шольцу, объяснив, что его голос ничего не остановит.

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"В этом вопросе нам консенсус не нужен", – якобы заявил президент Франции, подчеркнув, что стремится найти и возглавить группу смелых государств, в которой Германию никто и не ждал.

Подробно о дискуссии, начавшейся по инициативе Елисейского дворца, читайте в статье Франция ведет войска в "коалицию решительных". Как Макрон осваивает новую роль в помощи Украине

Темы: МакронШольцУкраинавойна
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