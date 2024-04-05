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Враг совершил 14 атак на Херсонском направлении возле Крынок – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 5 апреля 2024, 19:49
Враг совершил 14 атак на Херсонском направлении возле Крынок – Генштаб
Иллюстративное фото украинского военного – 53 омбр им. князя владимира мономаха

На фронте за сутки зафиксировали 72 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Лиманском направлении наши воины отразили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили более 10 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клещиевка, Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 18 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении в течение суток враг при поддержке авиации предпринял 1 неудачную попытку атаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки совершил 14 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 пункту управления БпЛА и 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники врага".

Темы: Херсонская областьГенштаббоевые действия
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