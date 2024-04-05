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Россия дважды за вечер атаковала Харьковский район

Татьяна ОлейникПятница, 5 апреля 2024, 20:19
Россия дважды за вечер атаковала Харьковский район
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Российская армия вечером 5 апреля дважды атаковала населенные пункты в Харьковском районе.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: №17:10 враг обстрелял села Момотово и Александровка в Харьковском районе.

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Первый удар произошел вблизи недействующих построек частного агрокомплекса. Второй – по открытой территории. Без пострадавших.

Детали: В 19:14 оккупанты снова нанесли удар между населенными пунктами в Харьковском районе. Информация о пострадавших не поступала.

Темы: Харьковская областьвойнавзрыв
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