Споры в Конгрессе могут еще больше задержать помощь США для Украины - Reuters

Споры между республиканцами в Палате представителей Конгресса США и угрозы снять с должности спикера Майка Джонсона могут снова затянуть долгожданное решение об американском финансировании Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на статью Reuters

Детали: Ожидается, что с возвращением Палаты представителей с перерыва 9 апреля Джонсон раскроет детали проекта по помощи Украине, который будет приемлемым для республиканцев, и он наконец будет одобрен в обеих палатах.

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Однако республиканцы из наиболее консервативного крыла требуют учесть их требования по мерам на границе с Мексикой и сокращению расходов и хотят, чтобы Джонсон не торопился, пока будет иметь проект, который готовы будут поддержать достаточным большинством.

Трампистка Марджори Тейлор Грин угрожает инициировать снятие Джонсона с должности, заявляя, что он, мол, игнорирует интересы партии.

Более похоже на то, что инициатива не будет иметь поддержки, но некоторые собеседники говорят, что это может измениться, если Джонсон предложит такой проект по помощи для Украины, который будет иметь большую поддержку среди демократов, чем республиканцев, и не будет допускать поправок.

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Звучат опасения, что для достижения реального консенсуса среди республиканцев в Палате представителей могут понадобиться даже месяцы.

Фактически же у Конгресса остается немного недель для работы до того, как приближение выборов начнет еще больше влиять на политические процессы.

Напомним: Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе 9 апреля, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.

Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.