В районе Нью-Йорка произошло землетрясение: одно из самых мощных за 100 лет

В пятницу утром на восточном побережье США произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла с эпицентром неподалеку от города Нью-Йорк.

Источник: Reuters со ссылкой на Геологическую службу США, собеседник УП в Нью-Йорке

Детали: В Нью-Йорке качались небоскребы, что напугало горожан, которые не привыкли к таким явлениям. "Наше здание шаталось, как карточный домик", - сообщил собеседник УП, проживающий в Нью-Йорке.

Реклама:

"Это одно из крупнейших землетрясений на Восточном побережье за последнее столетие", - сказала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

Эпицентр землетрясения находился в городе Тьюксбери в центральной части соседнего штата Нью-Джерси, примерно в 64 километрах к западу от Нью-Йорка.

По данным Геологической службы США, толчки начались в 10:20 утра по местному времени на глубине 4,7 км.

ВИДЕО ДНЯ

Значительных разрушений не зафиксировано, но губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул на пресс-конференции предупредила о возможности повторных толчков. Инженерные бригады обследуют дороги и мосты.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил на пресс-конференции, что никто не пострадал, но призвал жителей города укрыться либо под мебелью, либо в дверном проеме, либо у внутренней стены, если они почувствуют новые толчки. В то же время он заметил: "Жители Нью-Йорка должны жить своей обычной жизнью".

Люди от Балтимора до Бостона сообщали, что чувствовали грохот и тряску, а некоторые выбегали на улицу, чтобы попытаться обнаружить источник толчков.