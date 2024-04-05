"Мы поплыли, мамуль": в российском Орске прорвало дамбу, под угрозой несколько тысяч домов

В русском Орске прорвало дамбу. Фото из соцсетей

В русском городе Орск прорвало дамбу, из зоны затопления эвакуируют людей. В зону затопления могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов.

Источник: МЧС России, российские пропагандистские СМИ ТАСС и РИА новости, телеграмм-каналы Baza, Важные новости, Медуза

Детали: Причиной прорыва стало то, что плотину "не успели засыпать" перед резким подъемом воды.

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У російському Орську прорвало дамбу, під загрозою затоплення кілька тисяч будинків pic.twitter.com/8FLHbzpU3x — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 5, 2024

"Ми попливли, мамуль": у російському Орську прорвало дамбу, під загрозою затоплення кілька тисяч будинків pic.twitter.com/QFsuioxrcZ ВИДЕО ДНЯ April 5, 2024

Как сообщают оперативные службы, в зону затопления могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов. Жителей близлежащих районов эвакуируют. Из магазинов Орска раскупили почти всю питьевую воду, по данным телеграмм-каналов.

фото из соцсетей

Ранее в Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Он подтопил 1825 жилых домов в 95 населенных пунктах, более 3 тысяч местных жителей были эвакуированы.

У російському Орську прорвало дамбу, під загрозою затоплення кілька тисяч будинків pic.twitter.com/WnBZHCy0zM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 5, 2024