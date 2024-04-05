Миллион долларов у экс-главы ВВК: в рамках дела задержали военного ТЦК

Служба безопасности Украины в ходе следственных действий по делу бывшего главы Черниговской областной ВВК Игоря Кодовбецкого задержала военнослужащего Черниговского областного ТЦК и СП.

Источник: Оперативное командование "Север" в соцсетях

Детали: В ОК говорят, что задержанный сейчас находится под стражей и подозревается в "совершении уголовных преступлений". В каких именно - не детализируют.

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Кроме того, сообщается, что в Черниговском областном ТЦК и СП назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств происшествия.

Что предшествовало:

В феврале во время обысков у бывшего председателя Черниговской областной военно-врачебной комиссии Игоря Кодовбецкого в одной из квартир в Киеве нашли почти миллион долларов.

Правоохранители сообщили, что задержали экс-главу ВВК и ликвидировали в Чернигове схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.