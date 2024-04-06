Германия намекнула Грузии, что закон об "иноагентах" несовместим с европейским курсом
В правительстве Германии критически прокомментировали намерение Грузии вернуть на рассмотрение законопроект "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления спикеров пресс-службы правительства ФРГ и Министерства иностранных дел, которые приводит агентство dts
Детали: Заместитель спикера правительства Кристиан Гофманн с сожалением отметила, что этот проект снова рассматривается, несмотря на четкую реакцию в обществе и из-за рубежа.
Представитель Министерства иностранных дел Германии отметил, что Грузия находится на пути реформ, необходимых для вступления в ЕС, и в Тбилиси знают, что свобода прессы и демократия являются краеугольными ценностями Евросоюза.
Он не стал прямо комментировать, какие последствия может иметь принятие закона для дальнейшего движения Грузии к членству в ЕС. Как известно, Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2023 года, но с условиями.
В следующую пятницу грузинский премьер Ираклий Кобахидзе должен прибыть с визитом в Берлин.
Он не стал прямо комментировать, какие последствия может иметь принятие закона для дальнейшего движения Грузии к членству в ЕС. Как известно, Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2023 года, но с условиями.
В следующую пятницу грузинский премьер Ираклий Кобахидзе должен прибыть с визитом в Берлин.
Напомним:
- На этой неделе партия власти в Грузии возобновила намерения принять закон "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с законом об "иноагентах" в России. В дополнение, "Грузинская мечта" также официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды".
- Евросоюз и США выразили обеспокоенность по поводу намерений "Грузинской мечты" принять закон об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в конфликте с правящей партией, назвала инициативу "саботажем" европейского будущего Грузии.
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