Германия намекнула Грузии, что закон об "иноагентах" несовместим с европейским курсом

В правительстве Германии критически прокомментировали намерение Грузии вернуть на рассмотрение законопроект "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления спикеров пресс-службы правительства ФРГ и Министерства иностранных дел, которые приводит агентство dts

Детали: Заместитель спикера правительства Кристиан Гофманн с сожалением отметила, что этот проект снова рассматривается, несмотря на четкую реакцию в обществе и из-за рубежа.

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Представитель Министерства иностранных дел Германии отметил, что Грузия находится на пути реформ, необходимых для вступления в ЕС, и в Тбилиси знают, что свобода прессы и демократия являются краеугольными ценностями Евросоюза.

Он не стал прямо комментировать, какие последствия может иметь принятие закона для дальнейшего движения Грузии к членству в ЕС. Как известно, Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2023 года, но с условиями.

В следующую пятницу грузинский премьер Ираклий Кобахидзе должен прибыть с визитом в Берлин.

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Он не стал прямо комментировать, какие последствия может иметь принятие закона для дальнейшего движения Грузии к членству в ЕС. Как известно, Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2023 года, но с условиями.

В следующую пятницу грузинский премьер Ираклий Кобахидзе должен прибыть с визитом в Берлин.

Напомним: