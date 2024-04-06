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Польша поднимала в небо авиацию

Алена ИвашкивСуббота, 6 апреля 2024, 05:30
Польша поднимала в небо авиацию
Фото: Оперативное командование Вооруженных сил Польши

В ночь на 6 апреля Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара России по территории Украины. 

Источник: ОК Вооруженных сил Польши в X

Детали: Польские военные предупредили, что самолеты могут вызвать шум в юго-восточной части страны.

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Дословно: "Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

Начаты все необходимые процедуры для безопасности воздушного пространства Польши".

Темы: Польшаракетный удар
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