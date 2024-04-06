Мобильная группа сбила "Калибр" ночью - Евлаш

Мобильная огневая группа Сил обороны сбила российскую крылатую ракету "Калибр" во время российской атаки ночью на 6 апреля.

Источник: представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь Евлаша: "Очень плодотворно поработали мобильные группы...

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Одну крылатую ракету "Калибр" удалось уничтожить благодаря нашим мобильным группам.

Это уже не первый случай, когда наши "мобилки" показывают супер результат.

Иногда они применяют ПЗРК типа "Стингер" или других образцов международных партнеров, которые нам предоставляются".

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Детали: По словам Евлаша, этой ночью россияне запустили беспилотнки с Юга и Севера.

Напомним: Командующий Воздушных сил Николай Олещук показал боевую работу мобильных огневых групп на Херсонщине, которые в ночь на 6 апреля сбили 6 российских дронов-камикадзе.

В ночь на 6 апреля российские оккупанты атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа "Шахед", а также шестью ракетами различных типов. ПВО сбила две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".