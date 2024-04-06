Зеленский встретился с делегацией Конгресса США на Черниговщине

Президент Владимир Зеленский в пятницу на Черниговщине провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США.

Источник: Зеленский в Telegram в субботу, сайт президента

встреча Зеленского с представителями Конгресса США, фото ОП

Прямая речь: "Встретился с делегацией Конгресса США – были представлены обе партии, обе палаты Конгресса.

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Важно, что партнеры видят лично, что происходит в Украине, в наших регионах, которые обстреливают российские террористы и которые пережили российскую оккупацию. Провел встречу с конгрессменами вчера именно на Черниговщине".

Детали: Зеленский проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, первоочередных потребностях украинской армии и о масштабах незаконной депортации украинских детей в Россию.

"Подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие Конгрессом США решения о дальнейшей поддержке нашего государства, о соответствующем пакете для защиты от российского террора и для наших дальнейших активных действий. Это то, что точно укрепит Украину и жизнь в целом", - отметил он.

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Как сообщает сайт президента, в состав делегации вошли сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст, члены Палаты представителей от Демократической партии Вайли Никел, Том Своззи, Майкл Квигли и от Республиканской партии Эшли Гинсон и Чак Эдвардс.

Зеленский отметил, что в селе Ягодное представители делегации воочию увидели последствия российской агрессии.