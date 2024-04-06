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Генсек НАТО: Украина должна сама решать, на какие компромиссы в войне готова пойти

Андрей Синявский, Катерина ТищенкоСуббота, 6 апреля 2024, 18:32
Генсек НАТО: Украина должна сама решать, на какие компромиссы в войне готова пойти
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна сама решать, на какие компромиссы готова пойти в войне с РФ.

Источник: Столтенберг в интервью BBC, которое выйдет в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как говорится в анонсе интервью, хотя Столтенберг заявил, что военная поддержка является жизненно важной, чтобы Украина вытеснила российские войска и заставила лидера РФ Владимира Путина отказаться от своих целей по оккупации, он также предположил, что Киеву, возможно, также придется пойти на уступки.

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Прямая речь Столтенберга: "В конце концов, именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать ей возможность быть в том положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров".

Больше деталей: Он отметил, что не призывает Украину идти на уступки сейчас, и добавил, что "настоящий мир" будет достигнут тогда, когда "Украина победит".

Генсек НАТО также заявил, что есть "авторитарный" альянс, который предоставляет друг другу практическую поддержку и который "становится все более тесным", имея в виду РФ, Китай, Иран и КНДР.

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"Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя ключевые детали для оборонной промышленности, под что Москва закладывает Пекину свое будущее", – указал Столтенберг.

Что предшествовало: Ранее генсек НАТО высказал мнение, что дальнейшие боевые действия в Украине могут развиваться по двум сценариям в зависимости от того, смогут ли союзники в Альянсе сплотиться для помощи Киеву.

"Первый: союзники НАТО смогут мобилизовать достаточно поддержки, Украина сможет отбить больше территории. Второй сценарий: мы не сможем этого сделать, и есть реальный риск, что Россия захватит еще больше территорий и мы будем в еще более опасной ситуации", – добавил генсек.

В то же время разведывательные данные Североатлантического альянса ставят под сомнение возможность российских сил осуществить масштабное наступление в ближайшее время.

Темы: НАТОвойнапереговоры
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