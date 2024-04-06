Комитет снова рассмотрит ограничения для уклонистов в законопроекте о мобилизации

Комитет нацбезопасности, обороны и разведки повторно рассмотрит отвергнутую ранее норму законопроекта о мобилизации о введении временных ограничений за уклонение от мобилизации.

Источник: народный депутат от "Евросолидарности", член комитета Ирина Фриз в Facebook

Прямая речь: "Не поддержала решение Комитета о пересмотре поправок, которыми отклонялось введение временных ограничений (блокировка счетов, запрет управления транспортными средствами, выезд за границу), однако оказалась в меньшинстве. Так что теперь комитет повторно будет рассматривать данную норму".

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Детали: Комитет также вернул ограничения по предоставлению консульских услуг гражданам Украины за рубежом без наличия военно-учетных документов.

Фриз также сообщила, что после дополнительного обсуждения по просьбе Минобороны внедрение электронного кабинета военнообязанного "было оставлено как право (возможность), а не обязанность".

Кроме того, Комитет сформировал и добавил комитетскими правками мотивационную часть законопроекта о мобилизации. В частности, такая мотивационная часть предусматривает дополнительные выплаты определенным категориям военнослужащих. Окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании Комитета.

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Что предшествовало: 12 марта Фриз сообщала, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал поправку об исключении из законопроекта о мобилизации нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.

6 апреля Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, однако уже 10 апреля законопроект может быть вынесен в сессионный зал для рассмотрения.

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