Комитет снова рассмотрит ограничения для уклонистов в законопроекте о мобилизации
Комитет нацбезопасности, обороны и разведки повторно рассмотрит отвергнутую ранее норму законопроекта о мобилизации о введении временных ограничений за уклонение от мобилизации.
Источник: народный депутат от "Евросолидарности", член комитета Ирина Фриз в Facebook
Прямая речь: "Не поддержала решение Комитета о пересмотре поправок, которыми отклонялось введение временных ограничений (блокировка счетов, запрет управления транспортными средствами, выезд за границу), однако оказалась в меньшинстве. Так что теперь комитет повторно будет рассматривать данную норму".
Детали: Комитет также вернул ограничения по предоставлению консульских услуг гражданам Украины за рубежом без наличия военно-учетных документов.
Фриз также сообщила, что после дополнительного обсуждения по просьбе Минобороны внедрение электронного кабинета военнообязанного "было оставлено как право (возможность), а не обязанность".
Кроме того, Комитет сформировал и добавил комитетскими правками мотивационную часть законопроекта о мобилизации. В частности, такая мотивационная часть предусматривает дополнительные выплаты определенным категориям военнослужащих. Окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании Комитета.
Что предшествовало: 12 марта Фриз сообщала, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал поправку об исключении из законопроекта о мобилизации нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.
6 апреля Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, однако уже 10 апреля законопроект может быть вынесен в сессионный зал для рассмотрения.
Предыстория:
- Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
- Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нарабатывает проект к рассмотрению во втором чтении с 27 февраля.
- Среди прочего члены комитета поддержали предложения о предоставлении отсрочки от мобилизации для аспирантов всех форм обучения, а также исключение из проекта закона нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.
- В то же время депутаты отклонили правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.
- 29 марта сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.
- Председатель Рады Руслан Стефанчук рассказал, что законопроект о мобилизации в сессионном зале могут рассматривать в течение одной - нескольких недель, если народные депутаты будут настаивать на всех правках, при отсутствии этого - рассмотрят быстрее.