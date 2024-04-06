Зеленский о блокировании границы с Польшей: Мы построили несколько путей в обход

Украина построила несколько путей, чтобы обойти блокирование польскими фермерами границы, однако транзит товаров через Польшу был бы дешевле.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона

Прямая речь: "Наш премьер общался с властями Польши, когда была встреча на уровне правительств. Все говорят, что обязательно разблокируют границы и помогут Украине. А пока все говорят, мы должны свою работу выполнять.

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И мы построили несколько путей в обход этому блокированию. Сегодня это работает. Лучше было бы через Польшу, дешевле был бы для некоторых товаров транзит. Но мы должны исходить из того, где мы находимся. У нас мощно работает море, Дунай, мы начали работать через Молдову и Румынию.

Я считаю, мы нашли выход из этой ситуации в любом случае".

Что предшествовало: В последние дни марта в правительстве признались, что не знают, как разблокировать границу с Польшей, и диалога фактически нет.

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2 апреля польские протестующие возобновили блокирование движения грузовиков на ПП "Угринов-Долгобичув", перед тем он несколько дней работал в нормальном режиме.

6 апреля польские протестующие частично возобновили пропуск грузовиков на въезд в Польшу в пункте пропуска "Рава-Руська-Гребенне".