Россияне снова запускали "Шахеды" по Украине
В субботу вечером из Херсонской области зафиксировано движение нескольких групп вражеских беспилотников.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Несколько групп БпЛА в Херсонской области, курс северо-западный".
Детали: Воздушная тревога объявлена в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях.
Обновлено: В 00:19 Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА по Украине.
Дословно: "Ударные БпЛА на севере Харьковщины, курс южный".
"Еще несколько групп БпЛА с Херсонщины в северном/северо-западном направлении".
00:38: "Харьков – находитесь в укрытиях! БпЛА возле города с восточного направления!"
00:42: "Несколько групп БпЛА с Херсонщины, через Днепропетровщину в северном направлении".
1:10: "БпЛА в Харьковской области, курс юго-западный.
БпЛА в западнее Днепра, курс северный.
БпЛА в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный".
1:49: "БпЛА в западной части Харьковской области, курс юго-западный.
БпЛА в Первомайском районе Харьковской области, курс южный.
БпЛА в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области, курс северный.
БпЛА в Криничанском районе Днепропетровской области, курс северный.
БпЛА в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный".
Обновлено: В 2:38 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских "Шахедов".