Россияне снова запускали "Шахеды" по Украине

В субботу вечером из Херсонской области зафиксировано движение нескольких групп вражеских беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Несколько групп БпЛА в Херсонской области, курс северо-западный".

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Детали: Воздушная тревога объявлена в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях.

Обновлено: В 00:19 Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА по Украине.

Дословно: "Ударные БпЛА на севере Харьковщины, курс южный".

ВИДЕО ДНЯ

"Еще несколько групп БпЛА с Херсонщины в северном/северо-западном направлении".

00:38: "Харьков – находитесь в укрытиях! БпЛА возле города с восточного направления!"

00:42: "Несколько групп БпЛА с Херсонщины, через Днепропетровщину в северном направлении".

1:10: "БпЛА в Харьковской области, курс юго-западный.

БпЛА в западнее Днепра, курс северный.

БпЛА в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный".

1:49: "БпЛА в западной части Харьковской области, курс юго-западный.

БпЛА в Первомайском районе Харьковской области, курс южный.

БпЛА в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области, курс северный.

БпЛА в Криничанском районе Днепропетровской области, курс северный.

БпЛА в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный".

Обновлено: В 2:38 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских "Шахедов".