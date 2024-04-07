Обстрелы Сумщины: враг нанес ракетный удар, сбрасывал мины и ВОГ
В течение прошлого дня россияне совершили 21 обстрел территорий Сумской области: нанесли ракетный удар, сбрасывали мины и ВОГ с беспилотников.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 79 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Боромлянская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свесская громады".
Детали: По Краснопольской громаде россияне били из минометов, а также сбрасывали ВОГ с БпЛА – 28 взрывов.
Середино-Будскую громаду обстреливали из артиллерии и минометов, всего – 8 взрывов.
На Белопольскую общину россияне сбросили 4 мины на территорию общины, также был артобстрел.
По Свесской общине был обстрел из РСЗО, 4 взрыва.
В Хотинской общине зафиксировали 7 взрывов в результате артиллерийского обстрела.
По Шалигинской общине были артиллерийские обстрелы, 10 взрывов.
Юнаковскую общину враг атаковал артиллерией, 2 взрыва.
По Великописаревской общине был артиллерийский обстрел, 8 взрывов.