Обстрелы Сумщины: враг нанес ракетный удар, сбрасывал мины и ВОГ

разрушения на Сумщине в результате обстрелов, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 21 обстрел территорий Сумской области: нанесли ракетный удар, сбрасывали мины и ВОГ с беспилотников.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 79 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Боромлянская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свесская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде россияне били из минометов, а также сбрасывали ВОГ с БпЛА – 28 взрывов.

Середино-Будскую громаду обстреливали из артиллерии и минометов, всего – 8 взрывов.

На Белопольскую общину россияне сбросили 4 мины на территорию общины, также был артобстрел.

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По Свесской общине был обстрел из РСЗО, 4 взрыва.

В Хотинской общине зафиксировали 7 взрывов в результате артиллерийского обстрела.

По Шалигинской общине были артиллерийские обстрелы, 10 взрывов.

Юнаковскую общину враг атаковал артиллерией, 2 взрыва.

По Великописаревской общине был артиллерийский обстрел, 8 взрывов.