ISW: Задержки помощи препятствуют Украине реагировать на растущие темпы российских атак

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что задержка американской помощи Украине негативно влияет на возможности Сил обороны реагировать на темпы российских механизированных атак на востоке Украины, которые растут.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что длительные задержки с предоставлением помощи по безопасности со стороны США особенно негативно влияют на способность украинских вооруженных сил реагировать на растущие темпы российских механизированных атак на востоке Украины.

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский предупредил 6 апреля, что особенно сложная ситуация сложилась к востоку от Часов Яра и к западу от Авдеевки в Донецкой области - в обоих районах, где в последнее время наблюдается интенсификация российских механизированных атак от взводных до батальонных.

Сырский также отметил, что российские войска проводят взводные, ротные, а иногда и батальонные атаки пехоты на отдельных направлениях.

Основные выводы ISW за 6 апреля:

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