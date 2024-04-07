ISW: Задержки помощи препятствуют Украине реагировать на растущие темпы российских атак
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что задержка американской помощи Украине негативно влияет на возможности Сил обороны реагировать на темпы российских механизированных атак на востоке Украины, которые растут.
Источник: ISW
Детали: В отчете отмечают, что длительные задержки с предоставлением помощи по безопасности со стороны США особенно негативно влияют на способность украинских вооруженных сил реагировать на растущие темпы российских механизированных атак на востоке Украины.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский предупредил 6 апреля, что особенно сложная ситуация сложилась к востоку от Часов Яра и к западу от Авдеевки в Донецкой области - в обоих районах, где в последнее время наблюдается интенсификация российских механизированных атак от взводных до батальонных.
Сырский также отметил, что российские войска проводят взводные, ротные, а иногда и батальонные атаки пехоты на отдельных направлениях.
Основные выводы ISW за 6 апреля:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет достаточного количества вооружения, чтобы бороться за инициативу на поле боя.
- Зеленский подчеркнул, что дополнительная западная помощь в сфере безопасности необходима украинским силам для эффективной защиты воздушного пространства Украины от усиленной российской ударной кампании и активизации действий российской авиации вдоль линии фронта.
- Он предостерег, что прибытие всех обещанных истребителей F-16 от западных партнеров Украины в 2024 году обеспечит Украине лишь 10 процентов истребителей, необходимых для полной победы над российской авиацией и восстановления способности Украины эффективно действовать в воздушном пространстве.
- Постоянные задержки с предоставлением помощи по безопасности со стороны США особенно негативно влияют на возможности, необходимые украинским силам для реагирования на растущие темпы российских механизированных атак на востоке Украины.
- Кремль открыто угрожал своему давнему союзнику Армении 5 апреля из-за армянских контактов с Западом после того, как Россия не смогла предотвратить потерю Арменией Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года.
- МИД России также продолжает угрожать Финляндии и утверждает, что Финляндия "потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений" после вступления в НАТО - нарратив, который Кремль регулярно использовал, чтобы лживо утверждать, что НАТО контролирует Украину и использует Украину для угроз России.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил 5 апреля, что 3000 бывших "вагнеровцев" присоединятся к спецподразделению "Ахмат" после успешных переговоров между командирами "Ахмата" и "Вагнера".
- Недавно российские войска совершили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и Донецка.
- Президент России Владимир Путин 6 апреля принял два закона, которые предлагают российскому обществу определенные уступки за поддержку войны России в Украине.