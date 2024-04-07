Лукашенко ужесточил наказание уклонистов и разрешил службу заключенным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля подписал закон, который предусматривает СМС-повестки, ужесточенные наказания для уклонистов и возможность службы в армии для судимых и заключенных колоний.

Источник: Zerkalo, "Европейская правда"

Детали: Документ появился в официальной публикации на Национальном правовом интернет-портале 6 апреля. Он включает много важных изменений относительно военной службы и мобилизации.

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Согласно поправкам, ставить молодых людей на воинский учет будут теперь не с 16, а с 17 лет.

Вызывать граждан в военкомат, в частности во время мобилизации, можно будет не только бумажной повесткой, но и СМС-сообщением. А бумажные повестки теперь могут подстеречь призывника не только дома, но и вообще в любом месте.

Закон усиливает ответственность за уклонение от мероприятий по призыву на службу в армии и за неявку в военкомат. За уклонение от армии можно будет получить уже не два, а три года лишения свободы, а штрафы вырастут в несколько раз.

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У военкоматов будет право ограничивать выезд из Беларуси граждан, которые "нарушают обязанности по воинскому учету и уклоняются от мероприятий призыва на военную службу". Теперь это будет касаться и тех, кто уклоняется, например, от военных и специальных сборов.

Кроме того, на военную службу по контракту можно будет набирать людей любого возраста, людей, находящихся под следствием, с непогашенной судимостью, заключенных из колоний – такое решение сможет принять Лукашенко, если это понадобится для "обеспечения интересов обороны и национальной безопасности".

Перечень других изменений довольно большой: повышается возраст пребывания в запасе для военнообязанных женщин-рядовых, меняется перечень граждан, которым предоставляют отсрочки при мобилизации, при военкоматах будут создавать отряды усиления и т.д.

Практически все положения закона вступают в силу 7 апреля.

Напомним: В начале апреля Лукашенко заявлял, что готовит Беларусь к войне, хотя и, по его словам, не хочет воевать.