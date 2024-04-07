Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене всех на всех: Осталось убедить Россию
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов поддерживает инициативу Папы Римского Франциска по обмену пленными между Украиной и РФ по принципу "всех на всех", однако считает, что Россия в этом не заинтересована.

Источник: Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD

Прямая речь: "Я полностью это поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталась только одна маленькая вещь: убедить Россию".

Реклама:

Детали: Издание напоминает, что Буданов участвует в обмене военнопленными с украинской стороны. Сейчас он не видит заинтересованности в такой акции с российской стороны.

Буданов также сообщил, что Турция уже не является центральным посредником в обмене военнопленными, а скорее Объединенные Арабские Эмираты.

Что предшествовало: Папа Римский Франциск I в своей пасхальной речи выступил за общий обмен всеми пленными между Украиной и Россией.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БудановпленныеобменПапа Римский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Поколение мужчин до 30 лет является наименее многочисленным для Украины, это угрожает мобилизации – NYT

Все новости...
Буданов
"Готовим ответ": Зеленский пообщался с Сырским, Малюком и Будановым
Буданов прогнозирует усиление российского наступления, но и не исключает украинское в 2024 году
Буданов: В ближайшее время Россия начнет снова бить "Калибрами"
Последние новости
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
08:57
РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР
08:49
Мы еще не присвоили себе государство. Но у нас есть наша власть, а не российский губернатор – Наталья Кривда
08:41
Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
08:20
Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС
08:07
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
07:55
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Все новости...
Реклама: