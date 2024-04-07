Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов поддерживает инициативу Папы Римского Франциска по обмену пленными между Украиной и РФ по принципу "всех на всех", однако считает, что Россия в этом не заинтересована.

Источник: Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD

Прямая речь: "Я полностью это поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталась только одна маленькая вещь: убедить Россию".

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Детали: Издание напоминает, что Буданов участвует в обмене военнопленными с украинской стороны. Сейчас он не видит заинтересованности в такой акции с российской стороны.

Буданов также сообщил, что Турция уже не является центральным посредником в обмене военнопленными, а скорее Объединенные Арабские Эмираты.

Что предшествовало: Папа Римский Франциск I в своей пасхальной речи выступил за общий обмен всеми пленными между Украиной и Россией.