Россияне активизировались на Бахмутском направлении, 26 атак – сводка Генштаба

В воскресенье российские войска совершили 26 атак на Бахмутском направлении, на Новопавловском направлении – 17.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 67 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золочев, Малые Проходы, Волчанск Харьковской области и по городу Харьков. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиаудар в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка и Котляровка Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отбито 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Терны¸ Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Роздоловка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Дилиевка, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 5 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Яснобродовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 атаки на позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток враг совершил 8 безуспешных атак позиций украинских войск. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них город Херсон, Змиевка, Крынки, Тягинка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 3 зенитно-ракетных комплексах, 1 башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.