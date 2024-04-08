Разведка Великобритании отметила рост нехватки медиков в России

Разведка Великобритании проанализировала проблемы с медицинской сферой в России, где наблюдается нехватка врачей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 8 апреля

Детали: В ведомстве отмечают, что значительные ресурсные и финансовые расходы на поддержку войны России против Украины негативно влияют на ряд гражданских секторов РФ, которые обслуживают население, в частности медицинскую отрасль.

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В Минобороны Великобритании обратили внимание на заявление председателя Госдумы РФ от 3 апреля 2024 года, в котором он сообщил о нехватке 30 тысяч врачей и их дефицит в около 50% в районных больницах, что на 3,5 тысячи специалистов больше, чем в ноябре 2023 года.

Разведка объясняет этот дефицит тем, что некоторые медицинские работники работают в частном секторе, а до двух процентов российских врачей и медицинских работников выехали из РФ, чтобы избежать призыва.

"Рост спроса на работу со стороны меньшего количества имеющихся врачей способствовало некоторым дальнейшим сокращениям. По оценке от января 2024 года, за предыдущие 15 месяцев количество врачей сократилось на 7 500 человек, что объясняется длинным рабочим днем и низкой заработной платой", – говорится в обзоре.

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По данным Центра анализа европейской политики, для преодоления этого дефицита Россия набирает врачей из африканских стран, которые не имеют никаких подтверждений своей квалификации.

В разведке убеждены, что количество медицинских работников в России будет продолжать сокращаться в течение 2024 года, в то же время привлечение медицинского персонала извне с ограниченной проверкой квалификации создает потенциал для ухудшения качества оказания медицинской помощи.

Накануне разведка Британии отметила, что среднесуточные потери российских войск на поле боя в Украине сократились в течение марта, что соответствует меньшему количеству зарегистрированных атак за последний месяц.

Ранее она рассказала, что из-за украинских атак по Севастополю Россия могла сбить 28 марта собственный истребитель СУ-27 – инцидент, о котором сообщал один из крымских Telegram-каналов.