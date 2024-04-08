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Россияне атаковали Донецкую область, убили женщину и ранили трех человек

Анастасия ПроцПонедельник, 8 апреля 2024, 17:05
Россияне атаковали Донецкую область, убили женщину и ранили трех человек
Фото: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Российские оккупанты 8 апреля обстреляли Донецкую область, в результате вражеского огня погибла местная жительница, еще три человека ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области. Часов Яр подвергся артиллерийскому обстрелу - погибла 77-летняя женщина, повреждены 6 частных домов".

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Детали: Сообщается, что оккупанты также били по городу Селидово. Там враг попал в 9-этажку. Известно о трех раненых.



Темы: Донецкая областьобстрелжертвы
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