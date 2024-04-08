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Олещук показал, как зенитчики Воздушных сил уничтожают российские дроны днем и ночью

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 18:01
Олещук показал, как зенитчики Воздушных сил уничтожают российские дроны днем и ночью
иллюстративное фото ППО

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал кадры боевой работы зенитных расчетов по российским беспилотникам на юге Украины

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Продолжаем уничтожать вражеские БпЛА на юге страны. Боевая работа ведется и днем, и ночью. Неустанно.

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Детали: По данным УП, на видео зафиксирована ночная отработка по "Шахеду" и кадры боевой работы по разведывательному беспилотнику врага "Орлан-10", которая велась в понедельник 8 апреля.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В понедельник 8 апреля противовоздушная оборона сбила два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10" в Одесской области.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникивойна
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