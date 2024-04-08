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Враг 20 раз пытался наступать на Новопавловском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 апреля 2024, 19:41
Враг 20 раз пытался наступать на Новопавловском направлении – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 48 боевых столкновений, враг нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из РСЗО. Больше атак враг провел на Новопавловском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 8 апреля

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районах сосредоточения личного состава врага".

Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 1 атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник совершил 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 2 атаки в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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