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ЕС согласовал условия продления свободной торговли с Украиной с более жесткими ограничениями

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 8 апреля 2024, 21:29
ЕС согласовал условия продления свободной торговли с Украиной с более жесткими ограничениями
Иллюстративное фото - Getty Images

Представители ключевых институтов Европейского Союза 8 апреля согласовали продление действия соглашения о льготной торговле с Украиной, которое содержит более жесткие ограничения на импорт определенных видов сельскохозяйственной продукции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на редактора "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Джозвяка

Детали: Новые условия льготной торговли с Украиной согласовали между собой Совет Евросоюза, Еврокомиссия и Европарламент. Теперь они еще должны быть отдельно проголосованы европейскими парламентариями.

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Напомним, новые условия торговли были согласованы на уровне постоянных представителей стран ЕС в конце марта.

Они предусматривают продление беспошлинного ввоза украинских сельскохозяйственных товаров, но ограничивает его для мяса птицы, яиц, сахара, кукурузы, круп и меда до уровня средних объемов, которые наблюдались в период с середины 2021 года до конца 2023 года.

Польша и Франция возглавили усилия в ЕС, направленные на ограничение украинского агроимпорта.

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Нынешние дискуссии в ЕС о торговых преференциях для Киева многие эксперты называют предвестником непростых переговоров по украинскому агросектору в процессе вступления Украины в Евросоюз.

Читайте детали: Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС.

Темы: ЕСторговля
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