Оккупанты применяли авиацию для поддержки своих штурмов на 3 направлениях − Генштаб

Российские войска атаковали на 6 направлениях, активнее всего на Новопавловском и Бахмутском, на трех направлениях для поддержки своих штурмов привлекали авиацию.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 9 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам...

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Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены".

Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье Сумской области и город Сумы; Петропавловка, Нестерное, Липцы, Терновая, Малый Бурлук Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Верхнекаменское, Ивановское, Раздоловка, Константиновка, Великая Новоселка, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Нетайлово, Семеновка, Мемрик, Новокалиново, Красногоровка, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Александрополь, Водяное, Урожайное, Парасковеевка, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 1 атаку оккупантов в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались прорвать оборону.

На Бахмутском направлении защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клищеевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 6 атак в районе населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка, где оккупанты при поддержке авиации 26 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении захватчики 2 раза атаковали позиции украинских защитников в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки совершили 6 безуспешных атак.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава оккупантов.