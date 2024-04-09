ВСУ за сутки обезвредили 850 оккупантов и уничтожили 23 танка
Вторник, 9 апреля 2024, 08:04
Минус 850 солдат, 45 ББМ, 30 артиллерийских систем и 23 танка − таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 449 250 (+850) человек,
- танков − 7 110 (+23) ед,
- боевых бронированных машин − 13 620 (+45) ед,
- артиллерийских систем − 11 386 (+30) ед,
- РСЗО − 1 039 (+0) ед,
- средств ПВО − 753 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 033 (+37) ед,
- крылатых ракет − 2 065 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 181 (+71) ед,
- специальной техники − 1 868 (+1) ед.
Данные уточняются.