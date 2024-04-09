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ВСУ за сутки обезвредили 850 оккупантов и уничтожили 23 танка

Ирина БалачукВторник, 9 апреля 2024, 08:04
ВСУ за сутки обезвредили 850 оккупантов и уничтожили 23 танка
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Минус 850 солдат, 45 ББМ, 30 артиллерийских систем и 23 танка − таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 449 250 (+850) человек,
  • танков − 7 110 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 620 (+45) ед,
  • артиллерийских систем − 11 386 (+30) ед,
  • РСЗО − 1 039 (+0) ед,
  • средств ПВО − 753 (+2) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 033 (+37) ед,
  • крылатых ракет − 2 065 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 181 (+71) ед,
  • специальной техники − 1 868 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войнеГенштаб
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