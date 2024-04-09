Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Львовщине обломки "Шахедов" повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 9 апреля 2024, 08:48
На Львовщине обломки Шахедов повредили объект критической инфраструктуры - ОВА
Фото: Getty Images

Ночью 9 апреля обломки сбитых на Львовщине "Шахедов" повредили объект критической инфраструктуры, после чего загорелся пожар.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegrma

Прямая речь Козицкого: "Этой ночью вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Наши Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, которые вошли в воздушное пространство Львовской области".

Реклама:

Детали: По его словам, к сожалению, обломки беспилотников повредили объект критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно потушили.

Глава ОВА добавил, что обошлось без жертв и пострадавших.

Все системы жизнеобеспечения нашей области работают в штатном режиме.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В ночь на вторник во время атаки "Шахедов" во Львовской области работала противовоздушная оборона. Беспилотники залетали из Тернопольской области и двигались в направлении Стрыя и Перемышлян. Тревога продолжалась до 5.36.
  • Воздушные силы ВСУ в ночь на вторник уничтожили все 20 "Шахедов" из 20, которыми Россия атаковала Украину.

Темы: ЛьвовщинаШахедвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
Львовщина
ОВА: Львовщину атаковали "Шахеды", работала ПВО
На Львовщине – ДТП с погибшими
Ракетный удар по объекту инфраструктуры на Львовщине: возросло количество погибших
Последние новости
18:53
Суд отменил арест 20% акций Lifecell
18:51
Антикоррупцонные органы начали проверку образа жизни генерала СБУ Витюка – СМИ
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
Все новости...
Реклама: