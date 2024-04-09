На Львовщине обломки "Шахедов" повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Ночью 9 апреля обломки сбитых на Львовщине "Шахедов" повредили объект критической инфраструктуры, после чего загорелся пожар.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegrma

Прямая речь Козицкого: "Этой ночью вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Наши Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, которые вошли в воздушное пространство Львовской области".

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Детали: По его словам, к сожалению, обломки беспилотников повредили объект критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно потушили.

Глава ОВА добавил, что обошлось без жертв и пострадавших.

Все системы жизнеобеспечения нашей области работают в штатном режиме.

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