На Львовщине обломки "Шахедов" повредили объект критической инфраструктуры - ОВА
Вторник, 9 апреля 2024, 08:48
Ночью 9 апреля обломки сбитых на Львовщине "Шахедов" повредили объект критической инфраструктуры, после чего загорелся пожар.
Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegrma
Прямая речь Козицкого: "Этой ночью вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Наши Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, которые вошли в воздушное пространство Львовской области".
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Детали: По его словам, к сожалению, обломки беспилотников повредили объект критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно потушили.
Глава ОВА добавил, что обошлось без жертв и пострадавших.
Все системы жизнеобеспечения нашей области работают в штатном режиме.
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Что предшествовало:
- В ночь на вторник во время атаки "Шахедов" во Львовской области работала противовоздушная оборона. Беспилотники залетали из Тернопольской области и двигались в направлении Стрыя и Перемышлян. Тревога продолжалась до 5.36.
- Воздушные силы ВСУ в ночь на вторник уничтожили все 20 "Шахедов" из 20, которыми Россия атаковала Украину.