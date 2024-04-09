На Волыни микроавтобус врезался в блокпост: травмированы полицейский и доброволец

Утром 9 апреля вблизи Луцка Волынской области микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в блокпост, в результате чего три человека травмировались.

Источник: пресс-служба Нацполиции в Волынской области

Дословно: "В результате ДТП травмировался один полицейский и доброволец ДФТГ. Также пострадала пассажирка транспортного средства. Всех доставили в больницу на обследование".

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Детали: Правоохранители сообщили, что за рулем автомобиля находился житель Ровенской области. По предварительным данным, он заснул за рулем.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка.