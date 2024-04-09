Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Немецкая компания обещает доставить 20 машин Marder в Украину

Ирина Балачук, Иванна КостинаВторник, 9 апреля 2024, 13:51

Немецкая оружейная компания Rheinmetall получила от правительства поручение поставить в Украину 20 дополнительных боевых машин пехоты (БМП) Marder.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт компании

Детали: Сообщается, что заказ разместили в марте 2024 года, его стоимость не называется, но указывается, что речь идет о двузначном числе в миллионах евро.

Реклама:

Поставка этой новой партии запланирована на 2024 год.

Отмечается, что по состоянию на сейчас компания Rheinmetall уже передала Вооруженным силам Украины трехзначное количество БМП Marder в рамках прямых поставок и круговых программ обмена.

Версия 1A3 Marder, которую заказали в марте, также оснащена интегрированным лазерным дальномером, что позволяет эффективно и точно уничтожать цели.

ВИДЕО ДНЯ

Первые 20 таких боевых машин компания уже поставила Украине от имени немецкого правительства в марте 2023 года. С того времени поставили еще несколько партий, каждая из которых измеряется двузначными цифрами.

Сообщается, что Rheinmetall приобрела у Бундесвера капитально отремонтированную БМП 1A3 Marder. Капитальный ремонт БМП для немедленного развертывания за свой счет компания начала еще весной 2022 года. С тех пор соответствующие работы ведутся на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюссе и Касселе.

БМП Marder, которая была разработана для Бундесвера и до сих пор эксплуатируется там, является одной из самых проверенных в мире систем вооружений такого типа. За время своего существования машина неоднократно модернизировалась и повышала свою боевую эффективность.

На вооружении Бундесвера сейчас находится более 300 БМП Puma, которые представляют последнее поколение этого типа боевых машин и постепенно вытесняют с вооружения немецкой армии БМП Marder.

Предыстория:

Темы: Германияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Закупщика Минобороны Волошенкова планируют уволить на фоне упоминаний о его участии в "Антимайдане"

Прощание с Павлом Петриченко состоится 19 апреля

Зеленский подтвердил удар ВСУ по Джанкойскому аэродрому

Навальная в интервью Time указала на "ошибку Украины"

РФ атаковала спутниковое вещание Украины: десятки телеканалов испытали проблемы

Республиканец Джонсон назвал дату голосования за его пакет помощи Украине

Все новости...
Германия
Украина получит 20 дополнительных БМП Marder от Германии
Шольц полетит к Си: будет говорить и о войне РФ в Украине
Первые военные немецкой бригады прибыли в столицу Литвы
Последние новости
02:56
обновляется от 00:04Группы вражеских "Шахедов" атакуют Украину – Воздушные силы
02:38
Россияне атаковали Сумскую область КАБами, сбрасывали мины
01:42
Канада предоставит Украине дополнительный пакет поддержки – посол
01:00
футболЛунин выдал суперматч и помог "Реалу" пройти в серии пенальти "МанСити" в Лиге Чемпионов
00:48
Нам надо переиграть Путина в решительности – Зеленский на заседании Евросовета
00:24
В Черногории – третий за последние дни громкий арест топ-чиновников
00:14
футболНемецкая "Бавария" обыграла "Арсенал" Зинченко и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов
23:55
Новости экономики 17 апреля: прогноз по урожаю-2024, потребление электроэнергии растет из-за похолодания
23:53
"Украина – не Сирия": Юсов отреагировал на слова Терехова, что Харьков может стать новым Алеппо
23:32
Закупщика Минобороны Волошенкова планируют уволить на фоне упоминаний о его участии в "Антимайдане"
Все новости...
Реклама: